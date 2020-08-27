Nemlendirici ve besleyici kremler cildi derinlemesine nemlendirerek, kurumasına engel olmakta ve nem oranını dengelemektedir. Ayrıca nemlendirici kremlerin gece uygulanması kan dolaşımı da hızlandırmaktadır.

Susam Yağı Krem Tarifi

1 yemek kaşığı balmumu, badem yağı, 2 yemek kaşığı susam yağı, 4 yemek kaşığı susam yağını karıştırın ve cezve içerisinde ısınana kadar kısık ateşte bekletin. Sonrasında soğumasını bekleyerek, cildinize uygulayın. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Derinlemesine nemlendirme sağladığı için yeterli olmaktadır.

Zeytin Özlü Nemlendirici Krem

Yarım çay kaşığı benzoin tentürü, 1 çay kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet çırpılmış yumurtayı iyice karıştırın. Cildinize uygulayın. Daha canlı ve nemli bir cilt için haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Isırgan Otu Kremi

1 avuç taze ısırgan otunu sıcak su içerisinde 20 dakika bekletin. Ardından 45 gr. Lanolin ve 25 gr. Balmumunu birlikte ısıtın. İçine 125 ml. fıstık yağını ekleyin ve kaynamaya başladığında ısırgan otu suyunu ilave etmeye başlayın. Şişe içerisine koyun ve günde 1 kere kullanın. Bu krem kan dolaşımınızı hızlandırarak, kırışıklıklarınızın giderilmesine yardımcı olacaktır.

Cilt Besleyici Gece Kremi

1 tatlı kaşığı havuç, kayısı, jojoba, kanola, buğday yağını ve 1 tatlı kaşığı arı sütünü karıştırın. Uyumadan önce yüzünüz ve dekolte bölgenize uygulayın.