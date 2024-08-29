Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Nemden kabaran saçlar artık kabusunuz olmayacak: Stilistlerden nemli günler için 8 saç koruma sırrı!

        Saçlarınızı nemden koruyun: Uzmanların tavsiye ettiği 8 yöntem!

        Nemli hava, saçlarınızın kontrolden çıkmasına neden oluyorsa, yalnız değilsiniz. İnatçı kabarıklık ve şekil bozukluğu, özellikle yaz aylarında saç bakımını zorlaştırabilir. Neyse ki, stilistlerin önerdiği bu 8 ipucu ile saçlarınızı nemli havadan koruyarak, pürüzsüz ve parlak kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Saçlarınız nemli havalarda elektriklenip kabarıyor mu? Merak etmeyin, bu yaygın sorunla başa çıkmanın yolları var. Uzman stilistlerin önerdiği bu basit ama etkili 8 yöntemle, nemli günlerde bile saçlarınızı kontrol altında tutabilir ve istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

        • 2

          1. “KABARMA ÖNLEYİCİ ÜRÜN” ETİKETLİ ÜRÜNLER KULLANIN

          Bu çok basit gibi görünebilir, ancak saç bakım ürünleri genellikle o ürünün ne işe yaradığını belirten mesajlarla etiketlenir. Örneğin, aradığınız şey şık ve düz bir stilse, bukle belirleyici bir ürün kullanmazsınız.

        • 3

          Bu nedenle, “pürüzsüzleştirici”, “kabarmayı önleyici”, “neme dayanıklı” vb. etiketli ürünleri arayın ve bunları bakım kitinizde bulundurun.

        • 4

          2. SAÇINIZI RAHATÇA TOPLAYIN

          Kuaför Matthew Monzon, özellikle aşırı kabarmaya yatkınsanız rahat bir stil öneriyor. Bunun, kabarıklığı yönetmeye yardımcı olurken aynı zamanda dokusunu da kucaklayacağını belirtiyor.

        • 5

          “Saçlarında sıkı bukleler veya dalgalı doku olan kadınlar ne yazık ki kabarmaya daha meyillidir, bu nedenle daha nem dostu bir stil seçmek en iyi seçeneğinizdir. Sevimli bir örgü görünümü ya da bir boyun topuzu, saçınızı kontrol altında tutmak ve kıvrılmaya daha az eğilimli hale getirmek için iyi bir çözüm olacaktır.”

        • 6

          3. YAĞLARA GÜVENİN

          Hiçbir saç tipi birbirine benzemez, ancak saçınız kalın telli veya kabaysa, yağlar saçın elektriklenmemesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. Hindistan cevizi yağı ve shea yağı, saçınızı beslerken aynı zamanda parlaklık ve pürüzsüzlük sağlayacağı için çok iyi seçimlerdir.

        • 7

          4. DOĞAL DOKUNUZU KUCAKLAYIN

          Stilist Tyler Laswell, “Yıllar içinde, nem söz konusu olduğunda önemli bir ders öğrendim ve bu da saç modelinizin doğal saç dokunuzun güçlendirilmiş bir versiyonu olması gerektiğidir” diyor.

        • 8

          “Yani saçınız düzse, nemli bir günde dalgalı bir saç modeli seçmeyin ya da tam tersi; saçınız kalın telli ve dalgalıysa, saçınızı düzleştirmeyin, çünkü kabarık bir karmaşa olacaktır.”

        • 9

          5. DOĞRU HAVLU TEKNİĞİNİ KULLANIN

          Kabarmayı önleyici bir duş rutini düşünüldüğünde akla ilk gelen şey havlu olmayabilir, usta stilist ve eğitim direktörü Sarah Rappolt, saçınızı tamamen kurutmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

        • 10

          “Saçınızdaki tüm nemi alın, aksi takdirde kabarır” diye açıklıyor. Ayrıca, tüm saç tiplerinin ama özellikle kıvırcık ve kareli saçların çok fazla su tuttuğunu söylüyor, bu nedenle saçı sertleştirmek yerine havluyla sıkmayı öneriyor.

        • 11

          Doğru havluyu kullanmak da büyük bir fark yaratabilir, mikrofiber en iyisidir çünkü hasar görmesini ve dolayısıyla kabarmasını önlemeye yardımcı olur.

        • 12

          6. DAHA AZ SIKLIKTA ŞAMPUANLAYIN

          Saçlarımızı sürekli yıkamak zorunda olduğumuz bir dönem varsa, o da nemin en yüksek olduğu yaz aylarıdır. Ancak saçınızı aşırı yıkamak, saçın doğal yağlarını alıp kurumasına neden olarak yarardan çok zarar getirebilir.

        • 13

          7. KIVIRCIK SAÇLARDA JÖLE KULLANIN

          Kıvrımların kabarmadan belirginleşmesini teşvik etmek için kuaför Nikki Providence nemli saça saç jölesi uygulanmasını öneriyor. “Dalgalı veya kıvırcık saçların biraz daha pürüzsüz kurumasına yardımcı olmak için hava ile kurutmadan önce son ürün olarak jöle kullanmayı seviyorum” diyor.

        • 14

          8. KERATİN TEDAVİSİNİ DÜŞÜNÜN

          Tüm saç tipleri için evrensel bir nem savaşçısı söz konusu olduğunda, ünlülerin kuaförü Christian Wood, keratin bakımının yalnızca kabarmayı azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda büyük bir zaman tasarrufu da sağlayacağını söylüyor. “Şekillendirmeyi yarıya indirir ve saçın parlak kalmasını sağlar,” diye açıklıyor.

          Kaynak: Byrdie

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        İsrail'den "terör" itirafı
        İsrail'den "terör" itirafı
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        Habertürk Anasayfa