Nejat İşler, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u karşılaştırdı: Nuri, beni öldürecek
Nejat İşler, katıldığı YouTube programında Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan'ın tarzlarını karşılaştırarak dikkat çeken itiraflarda bulundu; "Nuri, beni öldürecek"
- 1
Ünlü oyuncu Nejat İşler, katıldığı YouTube’da programında; Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz’un sinemalarını karşılaştırarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
- 2
Daha önce Nuri Bilge Ceylan’ın 'Kış Uykusu' filminde rol alan ancak henüz bir Zeki Demirkubuz projesinde yer almayan Nejat İşler, her iki yönetmenle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
- 3
"HESAP YAPMIYORUZ"
Nejat İşler, Zeki Demirkubuz’un sineması hakkında; "Nuri Bilge, tasarlanmış şeylerin peşinde. Onunla çalışmak çok güzeldi, tertemiz bir iş çıktı ama biz kirli olanları sevmiyor muyuz? Zeki kirli. Ben ne kadar kirliysem, o da o kadar kirli. Ama aslında en temiz olan da biziz çünkü hesap yapmıyoruz."
-
- 4
Zeki Demirkubuz’un samimiyetine dikkat çeken Nejat İşler; "Zeki, sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda bir öykü anlatıcısı. Onun sinemasında hapishane yıllarının izlerini taşıyan hesapsız ve içten bir taraf var. Bu yüzden onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
- 5
Nejat İşler, Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerini ise eleştirel bir bakışla değerlendirerek, 'Bir Zamanlar Anadolu’da filmi için şu yorumu yaptı; "Burası Mezopotamya, hikaye kaynıyor. İnsanlık buradan başlamış ama biz hâlâ başka yerlerden hikaye almaya çalışıyoruz. 'Bir Zamanlar Anadolu'da, aslında bir kovboy filmiydi. Bir 'Zamanlar Teksas'ta gibi ama Zeki diyor ki: 'Hayat'... İşte bu yüzden Demirkubuz’un sinemasını ayrı seviyorum"
- 6
Sözlerini esprili bir şekilde tamamlayan Nejat İşler; "Nuri, beni öldürecek herhalde" dedi.
-