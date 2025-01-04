Nejat İşler, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u karşılaştırdı: Nuri, beni öldürecek

"HESAP YAPMIYORUZ"

Nejat İşler, Zeki Demirkubuz’un sineması hakkında; "Nuri Bilge, tasarlanmış şeylerin peşinde. Onunla çalışmak çok güzeldi, tertemiz bir iş çıktı ama biz kirli olanları sevmiyor muyuz? Zeki kirli. Ben ne kadar kirliysem, o da o kadar kirli. Ama aslında en temiz olan da biziz çünkü hesap yapmıyoruz."