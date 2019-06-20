Ünlü oyuncu Nejat İşler, Ankara’da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü.

İHA'nın haberine göre, saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığı Gümüşlük’te aldı. Arkadaşlarını ziyaret eden ve bir süre evinde dinlenmeye çekilen İşler’in sağlıklı ve fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı.