Nefes kesen rehine operasyonu!
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir Bayraklı'da dün akşam korku dolu anlar yaşandı. Arabada eşi ile tartışan adam silahını çıkardı. Önce karısını rehin aldı, polis gelince de o silahı kendi başına dayadı. Saatler süren kabus polisin müdahalesi ile son buldu.
Giriş: 16.09.2025 - 20:24 Güncelleme: 16.09.2025 - 20:24
