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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nefes borusuna cisim kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı | Son dakika haberleri

        Nefes borusuna cisim kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde nefes borusuna yediği yiyecek parçası kaçan ortaokul öğrencisi, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:38
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        Öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Şırnak’ın Cizre ilçesinde, teneffüste nefes borusuna cisim kaçan 5’inci sınıf öğrencisi M.A., okul müdürü Hakim Caner tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.+

        Olay, saat 10.00 sıralarında Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu’nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi M.A., teneffüse çıktığı sırada nefes borusuna bir cisim kaçtı.

        Nefes alamayan M.A., okul müdürü Hakim Caner’in yanına koşarak, boğazını işaret etti. M.A.’nın nefes alamadığını gören Caner, Heimlich manevrası yaparak cismi çıkardı. Caner, nefes almaya başlayan M.A.’ya sarılarak, teselli etmeye çalıştı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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