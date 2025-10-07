Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Nef Arsa Kaz Dağları projesinde yaşam başladı

        Nef Arsa Kaz Dağları projesinde yaşam başladı

        Nef Arsa, Kaz Dağları Çan projesi için teslimleri gerçekleştirdi. 4 Ekim'de Nef Bebeköy'de düzenlenen etkinlikte, tapuları daha önce teslim edilen arsa sahiplerinin artık yaşamaya başladığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:03
        Nef Arsa Kaz Dağları projesinde yaşam başladı
        Nef Arsa, Kaz Dağları Çan projesinin teslimini gerçekleştirdi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre; Kaz Dağları Çan projesinde şu anda birçok hak sahibi hazırlıklarını tamamlayarak evlerine yerleşti; kalan maliklerin de önümüzdeki günlerde evlerine taşınmaları bekleniyor.

        Etkinliğe yaklaşık 120 arsa sahibi ve proje paydaşları katıldı. Müşteri İlişkileri Direktörü Gökçe Aksoylar, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        “Bizim için Nef Arsa projelerinin en önemli yanı, insanların erişilebilir ödeme seçenekleriyle hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri. Çanakkale Çan’da tapularını alan arsa sahiplerimizin evlerinde yaşamaya başlamış olmaları bizim için büyük bir mutluluk. Bu etkinliğimizde tapularını daha önceden almış ve artık evlerine yerleşmiş ya da yerleşme aşamasında olan proje sakinlerimizle bir araya geldik. Önümüzdeki aylarda teslim takvimimizde yer alan diğer projelerimizle beraber Nef Arsa teslim törenlerini daha sık duymaya başlayacağımızı da söylemek isterim. Bundan sonraki projelerimizde de aynı heyecanla insanlara sadece arsa değil, yaşam alanı sunmaya devam edeceğiz.”

