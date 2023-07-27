Neden dilimiz kasıtlı olarak ısırdığımızda değil yanlışlıkla ısırdığımızda acır?
Dil, basit bir organ gibi gözükse de son derece hassas işlevlere sahip bir kastır. Ancak acıyı hissetme şekli biraz kafa karıştırıcı olabilir. Dili, kasıtlı olarak ısırmak acıtmazken, yanlışlıkla ısırmak büyük bir acıya neden olabilir. İşte, sebebi...
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Dili ısırmak, bir kişinin başına gelebilecek en sinir bozucu şeylerden biridir. Ancak dili yanlışlıkla ısırmak ile bilerek ısırmak arasında büyük fark vardır. Kazayla ısırılan dil acı verebilirken, bilinçli olarak dili ısırmak can yakmaz. Peki, neden?
- 2
Dil bir kas olmasına rağmen herhangi bir kas değildir; son derece hassas ve karmaşık bir organdır. Dil, etkileyici bir hassasiyet ve esneklikle hareket etme yeteneği sağlayan yaklaşık 8 bin motor ünitesi içerir.
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Dilinizin üzerindeki tümseklere papilla denir ve papillaların altında tat alma tomurcuklarınız bulunur. Her tat tomurcuğu, doğrudan beyin sapının sinirlerine bağlanan binlerce hücre içerir. Bu, dilin tat, sıcaklık, doku ve maalesef acı algısının oldukça keskin olduğu anlamına gelir.
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- 4
Gelelim esas sorumuza. Dilimizi kasıtlı olarak ısırdığımızda acı eşiğimizin bilincinde oluruz ve acı tehlikeli bir boyuta geldiğinde dururuz çünkü beynimiz bu şekilde programlıdır; daima kişiyi korumaya çalışır.
Ancak dilimizi kazayla ısırdığımızda acı eşiğini ayarlayamayız ve zaten çok hassas olan dil, hissettiği acıyı keskin bir şekilde beyne iletir.
- 5
Aslında dili yanlışlıkla ısırmakla bilinçli ısırmak arasındaki tek fark acıyı hissederek, kendimizi durdurmamızdır; her iki durumda da dilin hassas yapısı nedeniyle acıyı hissederiz.
Kaynak: Houston Methodist ve Indian Express