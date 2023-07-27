Neden dilimiz kasıtlı olarak ısırdığımızda değil yanlışlıkla ısırdığımızda acır?

Gelelim esas sorumuza. Dilimizi kasıtlı olarak ısırdığımızda acı eşiğimizin bilincinde oluruz ve acı tehlikeli bir boyuta geldiğinde dururuz çünkü beynimiz bu şekilde programlıdır; daima kişiyi korumaya çalışır.

Ancak dilimizi kazayla ısırdığımızda acı eşiğini ayarlayamayız ve zaten çok hassas olan dil, hissettiği acıyı keskin bir şekilde beyne iletir.