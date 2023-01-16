TEMİZ BİR ORTAM ODAKLANMAYI ARTIRIYOR
Princeton Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırma, dağınıklığın belirli bir göreve odaklanmayı zorlaştırabileceğini keşfetti. Daha spesifik olarak, bir kişinin görsel korteksinin belirli bir görevle ilgili olmayan nesneler tarafından boğulabileceğini; bunun odaklanmayı ve görevleri verimli bir şekilde tamamlamayı zorlaştırdığını keşfettiler.
Bazı açılardan dağınıklık ve kirli ortam; kafa karışıklığı, gerginlik ve sinirlilik gibi olumsuz duygularla bağlantılıyken, düzenli bir ev; sakinlik ve esenlik duygusu gibi daha olumlu duygular ile bağlantılıdır.