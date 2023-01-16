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Neden bazı insanlar stresliyken temizlik yaparak rahatlar? Temizlik ve ruh hali arasındaki bağlantı

Bazı insanlar kendilerini stresli hissettiğinde temizlik yaparak, kendilerine adeta bir terapi uygular. Stresle başa çıkmak için spesifik olarak temizliğe yönelmek tesadüf değil! Görünüşe göre; temizlik ve ruh hali arasında bir bağlantı var.

Giriş: 16.01.2023 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bazı insanlar kendilerini bunalmış ve stresli hissettiğinde kendini temizliğe verir hatta birçok kere bunu bir "terapi" olarak nitelendirdiklerini duymuşsunuzdur. Neden bu insanlar stresle baş etmek için temizliğe odaklanıyor? Detaylara bakalım...

  • TEMİZLİK YAPMAK KÖTÜ RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR 

    Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayınlanan bir araştırma, yaşam alanlarını dağınık olarak tanımlayan kadınların, evleri derli toplu olan kadınlara göre daha yorgun ve depresif olduğunu keşfetti. 

    Araştırmacılar ayrıca, dağınık evleri olan kadınların daha yüksek kortizoal seviyelerine sahip olduğunu da saptadı. 

     

  • TEMİZ BİR ORTAM ODAKLANMAYI ARTIRIYOR

    Princeton Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırma, dağınıklığın belirli bir göreve odaklanmayı zorlaştırabileceğini keşfetti. Daha spesifik olarak, bir kişinin görsel korteksinin belirli bir görevle ilgili olmayan nesneler tarafından boğulabileceğini; bunun odaklanmayı ve görevleri verimli bir şekilde tamamlamayı zorlaştırdığını keşfettiler.

    Bazı açılardan dağınıklık ve kirli ortam; kafa karışıklığı, gerginlik ve sinirlilik gibi olumsuz duygularla bağlantılıyken, düzenli bir ev; sakinlik ve esenlik duygusu gibi daha olumlu duygular ile bağlantılıdır.

  • TEMİZLİK KONTROLÜ ELE ALMIŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR

    İnsanlar hayatlarının kontrolden çıktığını hissettiklerinde veya bazı belirsizliklerle boğuştuklarında, temizlik yaparak kaybettikleri kontrol duygusunu geri kazandığını hissediyor.

    Connecticut Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, çok stresli zamanlarda insanların, kaotik bir zamanda onlara kontrol hissi verdiği için temizlik gibi tekrarlayan davranışlarda bulunduklarını belirledi. 

  • FİZİKSEL AKTİVİTE VE TEMİZ BİR EV İYİ HİSLER YARATIYOR

    Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği, temizliğin fiziksel aktivitesi ile daha temiz bir evin sonucu birleştiğinde stresi, kaygı duygularını ve depresif semptomları azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. 

    Kaynak: Verywell Mind 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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