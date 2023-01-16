EN İYİ FİKİRLER DUŞTA VE TUVALETTE GELİYOR

Tuvaletler Roma haklı için önemli bir yere sahipti. Sosyalleşmek için sıklıkla tuvalette bir araya geliyorlardı. Roma’da pek çok siyasi figür, politik konulara ve fikir alışverişlerinde bulunmak için özellikle tuvaletler tercih ediliyordu.

Bilimin bu konuda yaptığı bir araştırmaya göre insanların akıllarına en iyi fikirler tuvalette ve duştayken geliyor. Bunun nedeni ise insanların kendilerini daha rahat hissetmesi, dikkatlerini dağıtan unsurların minimum seviyede olması ve zihnin rahatlamasıdır.