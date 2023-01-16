SİFON KULLANMA FİKRİ İLERLEYEN YÜZYILLARDA GELİŞTİ
Sifon kullanma fikri ilk defa 1449 yılında ortaya çıktı. İngiltere’de yaşayan Thomas Brightfield, yağmur sularını biriktirip bir atık tahliye mekanizması olan tuvalet tasarladı. Ancak modern sifon olarak kabul edilen ilk örnek İngiltere’de yaşayan John Harrington tarafından 1596 yılında icat edildi.
Büyük icat, kraliyet ailesinin ilgisini çekti ve Harrington, Kraliçe I.Elizabeth için soylu bir sifonlu tuvalet tasarladı. Ancak İngiltere’de sifonlu tuvaletlere uygun bir kanalizasyon sistemi yoktu. Bu nedenle sifonlu tuvaletin yaygınlaşması uzun sürdü.