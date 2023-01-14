Bu dolaplara "Merak Dolabı" deniyordu ve içerisine genellikle arkeoloji, jeoloji, doğa tarihi, sanat ve din gibi farklı alanlara ait bilgi içeren nesneler konuluyordu. Dolapların içerisinde bulunan nesneler ne kadar farklı ise statü ve gücü o kadar yüksek sayılıyordu.

Doğal olarak Avrupalılar mümkün olabildiğince çok merak dolabına sahip olabilmek için rekabet içerisindeydiler.