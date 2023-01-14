7. KAKAO ÇEKİRDEĞİ
Kakao, binlerce yıl önce özellikle Orta Amerika medeniyetleri için son derece önemli bir bitkiydi. Orta Amerika'da bazı topluluklar çok eski zamanlarda kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanıyordu. Avrupa ise kakao ile 16. yüzyılın başlarında tanıştı.
16. yüzyılda Avrupalılar, kakao çekirdeklerini kahve gibi tüketiyorlardı. Bu yeni içecek sosyal statü haline geldi. 17. yüzyılda Fransa Kralı XVI. Louis kakaoyu sarayın popüler bir içeçeği haline getirdi ve böylece Avrupa'da soylu bir içecek haline geldi.