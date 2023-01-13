SON OLARAK 2022'DE TEKRAR MEZARI AÇILDI
Kitabın arkasında yazan numaraların gizemi çözülemedi kimileri şifreli bir mesaj olduğunu düşündü.
1949 yılında Somerton Man'ı kimsesizler mezarlığına gömüldü. 2022 yılında Somerton Man'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Adelaide Üniversitesi profesörü Derek Abbott ve ABD adli tıp uzmanı Colleen Fitzpatrick, Somerton Man hakkında gizemi çözmek için bilimin gücünü kullandı ve mezarı yeniden açtı.
Yapılan DNA analizlerine göre gizemli adamın Carl Webb isimli kişi olabileceği ileri sürüldü. Webb’in 1905 yılında dünyaya geldiği ve ölmeden önce elektrik mühendisi olarak çalıştığı söylendi. Ancak Somerton Man'ı, Carl Webb olarak kabul etmek bile gizemli sır perdesini çözmüyor.
Ayrıca neden Somerton Sahili’ne geldiği ve öldüğü hala bilinmiyor.
Kaynak: BBC