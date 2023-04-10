Ancak kişi, rutin uyku saatinin dışına çıktığında vücut, beyni uyanması için zorlar çünkü vücut biyolojik saatin dengesini korumaya çalışır. Biyolojik saat, beyne ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağımızı anlatır.

Kişinin o sırada uyuması, biyolojik saate engel değildir. Saat, alışkın olduğu şekilde işler ve hücrelere enerji yakması için emir gönderir. Yani kısacası; uyku rutininizi bozsanız da hücreleriniz disiplini elden bırakmayıp erkenden işe başlıyor bu da uzun saatler sonra uykudan yorgun uyanmanıza neden oluyor.

Bu aynı zamanda kısa bir uykunun, neden daha uzun bir uykudan etkili olduğunu da açıklıyor.

Kaynak: Business Insider, Wired