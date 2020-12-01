Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta siyah-beyazlıların üçüncü golünü atan Necip Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertlilere attığı gol anı sorulan Necip Uysal, Fenerbahçe'ye golünü maç sabahından hissettiğini söyledi.

Necip Uysal, "Fenerbahçe'ye gol atacağımı maç sabahı hissettim. Utku Yuvakuran'a sabah söyledim. O da bana 'Gol atarsan kay' dedi. Ben de golden sonra kaydım ve Koray Avcı ağabey gibi sevincim oldu. Böyle şeyler unutulmaz. O maçı statta izlemiştim." dedi.