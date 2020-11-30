Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı.
NECİP 15 YIL ÖNCESİNİ HATIRLATTI
Karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti. Beşiktaş'ın kaptanı Necip, golden sonra tribünlere doğru kayarak bir sevinç gerçekleştirdi ve ardından da armayı öperek poz verdi.
YİNE 10 KİŞİ!
Rakibini Kadıköy'de son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen Beşiktaş, yine tarihi bir galibiyete imza attı. Ligde 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de oynanan maçta kalecisi Oscar Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekipte, oyuncu değişiklik haklarını da kullandığı için son 10 dakikada futbolcu Daniel Gabriel Pancu kalede görev aldı.
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 4-3'lük bir galibiyete imza atmıştı. Beşiktaş, 15 yıl 7 ay sonra aynı şekilde rakibine Kadıköy'de üstünlük kurdu. Ligin 10. haftasında oynanan maçın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde sahadan 4-3 galip ayrılmasını bildi.
18 MAÇLIK HASRET!
Beşiktaş, ayrıca 18 maç sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi. Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, sonraki 18 karşılaşmada biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, ayrıca söz konusu maçların 7'sini beraberlikle tamamlamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!