"İYİ HİSSETTİRDİ"

Gün içerisinde yaşadığı olayları sürekli not aldığını söyleyen Necip Memili, "Uzun süredir her şeyi not alıyorum. Günün tarihini yazar ve iki üç cümle karalarım. Mesela geçen gün, 6 sene önce yazdığım bir nota dönüp, baktım. İyi hissettirdi. Sadece deftere deği, telefonumda da notlar kısmı çok doludur. Mesela eşimle daha ilk mesajlaşmalarımızı bile saklarım. Kızımın doğacağı günü haber aldığımda yemek masasına karaladım. Bunu seviyorum çünkü tarihe bir not hepsi. O notları hatırlamak istediğimde, hüzünlendiğimde, sevindiğimde, merak ettiğimde açıp, bakıyorum" demişti.