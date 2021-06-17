SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur' geçtiğimiz hafta yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle izleyenlerin sevgisini kazanan ünlü oyuncu Necip Memili, dizinin final yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.
AİLECE BODRUM TATİLİ
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve kızı Asya ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Türkbükü'nde sıcak havanın tadını çıkaran 41 yaşındaki Necip Memili, önceki gün konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
Kızı Asya'yı bol bol öpen oyuncunun bir hayli neşeli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
"ÇUKUR'UN BİTMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜK"
Görüntülendiğini fark eden Memili, muhabirleri selamlamayı da ihmal etmedi. Ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan ünlü isim, "Çukur'un bitmesine çok üzüldük. Ekibin ayrılması çok zor oldu" ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN BİR MUCİZE"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda hakkında bilinmeyenleri anlatan Memili, kızı Asya'nın doğumundan sonra hayatının değiştiğini ve her şeye dikkat ettiğini ifade etmişti.
Ünlü oyuncu, "8 aylık bir kız çocuğum var ve fark ettim ki kız çocuğu insana bir destur, edep ve izan getiriyor. Konuşmanız, tavrınız, olaylara bakış açınız değişiyor. Sinirleneceğiniz bir şeye sinirlenmemeyi öğreniyorsunuz. Ağzınızdan çıkacak her cümleye dikkat ediyorsunuz. Bundan 1,5 sene önce ben, 'Çocuk sahibi olmam ve biriyle evlenmem. Hayatımdan memnunum' diyen birisiydim. Şu anki durumum benim için bir mucize. Artık birinin hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan biriyim. Kızımın ve eşimin..." ifadelerini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!