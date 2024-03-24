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        Haberler Magazin Necip Memili: Her fırsatta ailemleyim - Magazin haberleri

        Necip Memili: Her fırsatta ailemleyim

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Reha Özkan' karakterine hayat veren Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve kızı Asya ile birlikte Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Boş gününü ailesine ayırdığını söyleyen Memili, "Çok yoğun çalışıyorum ama her fırsatta ailemle beraberim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:23
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        "Her fırsatta ailemleyim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve kızı Asya ile birlikte Sarıyer'de görüntülendi. SHOW TV'de ekrana gelen 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Memili, boş gününü ailesiyle birlikte değerlendirdiğini ifade etti.

        "ASYA'NIN EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAYA GELDİK"

        Eşi Didem Dayıcıoğlu ile kızları Asya için alışveriş yapan Necip Memili; "Asya'nın askerleriyiz. Eksikleri vardı onları tamamlamaya geldik. Çok yoğun çalışıyorum ama her fırsatta ailemle beraberim" diye konuştu.

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        #Necip Memili

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