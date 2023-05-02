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Haberler Magazin Necip Memili: Baba-kız günü yapıyoruz - Magazin haberleri

Necip Memili: Baba-kız günü yapıyoruz

Kızı Asya ile birlikte vakit geçiren Necip Memili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Baba-kız günü yapıyoruz. Kızımla geçirdiğim dönemler hayatımın en keyifli dönemleri" ifadelerini kullandı

Giriş: 02.05.2023 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
Necip Memili: Baba-kız günü yapıyoruz - Magazin haberleri
Baba-kız günü
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Necip Memili, kızı Asya ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle kısa süreli sohbet eden Memili, "Bugün baba-kız günü yapıyoruz. Kuşları beslemek için simit aldık. Kızımla geçirdiğim dönemler hayatımın en keyifli dönemleri" dedi.

"BAKIŞLARIM SİZE HER ŞEYİ ANLATIYORDUR"

Muhabirlerin, "Kız çocuk başkadır' sözü doğru mu sizce?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Bakışlarım size her şeyi anlatıyordur" ifadelerini kullandı. Bir hayli keyifli olduğu görülen baba-kız, ardından oradan ayrıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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