Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın hayatı gündeme geldi. İstanbul merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ünlü oyuncu Necati Şaşmaz da emniyete çağrıldı. Olayın ardından "Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları gündeme geldi. İşte, Necati Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi...
NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Tam adı Muhammed Necati şaşmaz olan ünlü oyuncu 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi.
Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi bulunan Şaşmaz eğitimini Kanada'da tamamlamıştır ve asıl mesleği turizmciliktir.
ABD'de 6 sene yaşayan Şaşmaz, daha sonra hayatını Türkiye’de sürdürdü.
2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanıştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye giden Şaşmaz, oyunculuk teklifini kabul ederek 'Kurtlar Vadisi' dizisine dahil oldu.
2003-2005 yılları arasında yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterine hayat verdi. Dizinin ilk iki sezonunun senaristliğini kardeşi Raci Şaşmaz üstlendi. Ayrıca dizide sadece bir bölüm görünen 'Ali Candan' karakterini de Raci Şaşmaz canlandırdı.
2007-2016 yılları arasında bu kez yapımcısı olduğu 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini oynamaya devam eden Necati Şaşmaz; 'Kurtlar Vadisi Irak', 'Kurtlar Vadisi Filistin', 'Kurtlar Vadisi Vatan' sinema filmlerini çekti ve başrol oynadı.
2022 yılında müzik dünyasına atıldı, sözlerini yazdığı şarkıları seslendireceğini ve anlaştığı bazı şarkıcılara vereceğini açıkladı.
NECATİ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2012 - Kurt Kanunu (dizi)
2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)
2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)
2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)
2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)
2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)
2004 - Ekmek Teknesi (dizi)
2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!