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Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Çehre, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

76 yaşındaki Nebahat Çehre, "Zorda kalmadıkça evden çıkmıyorum. Bugün de uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımın daveti üzerine geldim. Gelmişken de biraz alışveriş yapayım dedim. Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçte elimden geldiğince kurallara uyup, evde kalmaya devam ediyorum" açıklamasında bulundu.

Çehre'nin spor şıklığı ise "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapılmasına neden oldu.