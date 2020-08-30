"BİR KADIN HER ZAMAN ŞIK OLMALI"

Moda sektörüne giriş yapan Nebahat Çehre, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

Birçok kişiden 'Neden yapmıyorsun?' sorusunu duydum. Biz de böyle bir projeye giriştik. Üzerimdeki kıyafet bizim tasarımımız. Genellikle bu tarz koleksiyon olacak. Benim için, bir kadın yürüyüş yaparken de şık olmalı. Ben de çalışmalar yaptıkça koleksiyonumu genişletebilirim.