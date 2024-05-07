Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Nebahat Çehre'nin ameliyat edildiği öğrenildi. Kalbine stent takılan oyuncunun menajeri açıklama yaptı
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Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
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Kalbine stent takılan oyuncunun bir gece hastanede kaldığı öğrenildi. Basına yansıyan haber sonrasında Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
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Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya; "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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