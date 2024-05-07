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        Haberler Magazin Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri

        Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Nebahat Çehre'nin ameliyat edildiği öğrenildi. Kalbine stent takılan oyuncunun menajeri açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:27
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          Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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          Kalbine stent takılan oyuncunun bir gece hastanede kaldığı öğrenildi. Basına yansıyan haber sonrasında Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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          Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya; "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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