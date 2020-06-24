"BEN BU KADINI TANIYORUM"

Nebahat Çehre, dizide kızı rolünde olan Bihter Ziyagil'in 10. ölüm yıl dönümünü yaptığı paylaşımla andı. Diziden bir kareyi yayınlayan Çehre, paylaşımına Aşk-ı Memnu'nun şu unutulmaz repliğini not düştü:

Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras... Ne kadar 'Babamın kızıyım' desende, sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum.