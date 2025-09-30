Ndidi'de sorun yok, Abraham'da gözler MR'da
Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta Tammy Abraham ve Wilfred Ndidi sakatlanarak oyuna devam edememişti. Ndidi'de herhangi bir sorun bulunmazken, Abraham'ın son durumu çekilen MR sonrası netleşecek.
Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta Tammy Abraham sakatlık yaşarken oyuna devam edemedi.
53. dakikada Balogh'la orta sahada girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kalan Abraham'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sağlık ekibinin uyarısının ardından tecrübeli futbolcu oyundan alındı.
55. dakikada yerini Jota Silva'ya bırakan Abraham, kulüp doktoruyla birlikte doğrudan soyunma odasına gitti.
Abraham'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
Öte yandan 78. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından Ndidi de oyundan alınmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcunun önemli bir probleminin olmadığı bildirildi.