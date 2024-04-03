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        Haberler Spor Basketbol NBA NBAde sakatlıktan dönen Embiid, Sixersı galibiyete taşıdı - Basketbol Haberleri

        NBA'de sakatlıktan dönen Embiid, Sixers'ı galibiyete taşıdı

        NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 109-105 yendi. 76ers'ta sakatlıktan dönen Joel Embiid 24 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:43
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        Embiid, Sixers'ı galibiyete taşıdı
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        NBA'e 9 maçla devam edildi. Sakatlıktan dönen all-star yıldızı Joel Embiid'in 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçı kazanan Sixers, bu sezon 41. galibiyetini aldı.

        Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı, 6 ribaunt; Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Paul Reed 12 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

        Thunder'da Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaunt; Aaron Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt; Luguentz Dort 15 sayı, 8 ribaunt; Isaiah Joe ise 14 sayı, 7 asistle mücadele etti.

        Ömer Faruk'un çabası galibiyete yetmedi

        Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Cleveland Cavaliers'a 129-113 yenildi.

        Maçta 30 dakika süre alan Ömer Faruk'un 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı Jazz'da Brice Sensabaugh 22 sayı, 7 ribaunt; Collin Sexton 19 sayı, 7 asist ve Taylor Hendrick 18 sayıyla salondan ayrıldı.

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        Cavaliers'ta ise Caris LeVert 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist; Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Evan Mobley 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        Sonuçlar

        Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 111-128

        Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 117-113

        Miami Heat-New York Knicks: 109-99

        Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 109-105

        Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 113-106

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