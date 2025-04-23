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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Los Angeles Lakers seriyi 1-1'e getirdi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Los Angeles Lakers seriyi 1-1'e getirdi!

        NBA'de Batı Konferansı play-off 2. maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 94-85'lik skorla yenerek, seriyi 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:59
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        Los Angeles Lakers seriyi 1-1'e getirdi!
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        NBA'de heyecan play-off maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers, evinde karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 94-85'lik skorla mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi. Lakers'ta Luka Doncic 31 sayı, 12 ribaund ve LeBron James de 21 sayı, 11 ribaund ile oynayarak double double yaptı. Minnesota'da ise Julius Randle 27 sayı, Anthony Edwards da 25 sayıyla mücadele etse de yenilgiyi önleyemedi.

        OKLAHOMA CITY SERİYİ 2-0 YAPTI

        Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 118-99'luk skorla yendi ve seriyi 2-0 yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 27 sayı, Jalen Williams 24 sayı ve Chet Holmgren de 20 sayıyla müsabakayı tamamladı. Memphis'te ise Jaren Jackson Jr. 26 sayı ve Ja Morant da 23 sayıyla oynadı.

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        INDIANA, MILWAUKEE KARŞISINDA 2-0 ÖNE GEÇTİ

        Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'ı 123-115'lik skorla mağlup etti. Seride 2-0 öne geçen Indiana'da Pascal Siakam 24 sayı, Tyrese Haliburton da 21 sayıyla galibiyete katkı verdi. Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 18 ribaund ve Bobby Portis de 28 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Doğu KonferansıIndiana Pacers: 123 - Milwaukee Bucks: 115

        Batı KonferansıOklahoma City Thunder: 118 - Memphis Grizzlies: 99Los Angeles Lakers: 94 - Minnesota Timberwolves: 85

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