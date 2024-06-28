NBA'de LeBron James, oğlu Bronny James ile takım arkadaşı oldu! - Basketbol Haberleri

NBA'de LeBron James, oğlu Bronny James ile takım arkadaşı oldu! - Basketbol Haberleri

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Los Angeles Lakers'in ABD'li yıldızı LeBron James, oğlu Bronny James ile takım arkadaşlığı yapacak. 20 yaşındaki Bronny, NBA Draftı'nda 2. tur 55. sıradan Los Angeles Lakers tarafından seçildi.

LeBron James ve oğlu, NBA tarihinde baba-oğul olarak aynı takımda mücadele edecek ilk ikili olarak tarihe geçti.

NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran LeBron, oğluyla aynı takımda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söylüyordu.