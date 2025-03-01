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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Lakers, üst üste 5. galibiyetini aldı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Lakers, üst üste 5. galibiyetini aldı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers'ı 106-102 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:24
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        NBA'de Lakers seriye bağladı!
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        NBA'de 10 maç yapıldı. Batı Konferansı dördüncüsü Lakers, konuk ettiği Clippers'i Luka Doncic'in 31 sayılık performansıyla mağlup etti.

        Ev sahibi ekipte LeBron James de 28 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparak sezonun 37. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Ivica Zubac 27 sayı ve 16 ribauntla oynarken, Kawhi Leonard ise 21 sayı üretti.

        CAVALIERS, 22 SAYI GERİDEN GELEREK CELTICS'İ YENDİ

        Boston Celtics'e konuk olan Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, bir ara 22 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı Donovan Mitchell'ın 41 sayılık performansıyla 123-116 kazanarak sezonun 49. galibiyetine ulaştı.

        Cavaliers'ta Evan Mobley, 17 sayı ve 12 ribauntluk bir performans sergilerken, Darius Garland da 20 sayılık katkısıyla galibiyetin önemli isimlerinden oldu.

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        Bu sezon 18. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum, 46 sayı ve 16 ribauntluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Jaylen Brown ise 37 sayı kaydetti.

        SONUÇLAR

        Detroit Pistons-Denver Nuggets: 119-134

        Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 102-121

        Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-123

        Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 119-135

        Memphis Grizzlies-New York Knicks: 113-114

        Chicago Bulls-Toronto Raptors : 125-115

        Miami Heat-Indiana Pacers: 125-120

        Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 125-108

        Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 117-116

        Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-102

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