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NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 9. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 117-109 yenen Boston Celtics, peş peşe 9. galibiyetini elde etti.

Giriş: 19.11.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 9. galibiyet

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Lig lideri Celtics, galibiyet serisini Pelicans deplasmanında da sürdürdü.

16. maçında 13. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Derrick White 26 sayı ve Jayson Tatum 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt üretti.

Pelicans'ta Brandon Ingram 25 sayı, 7 asist, C.J. McCollum 18 sayı, 5 ribaunt ve Herbert Jones 17 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Cavaliers, Hornets'ı 2 uzatmada yendi

Cleveland Cavaliers ile Charlotte Hornets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Hornets, son 52.4 saniyeye 10 sayı geride (93-103) girdiği maçı 105-105'lik skorla uzatmaya taşıdı. Fakat Cavaliers, 2. uzatma sonunda sahadan 132-122 galip ayrıldı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 41 sayı, 6 asist, 5 top çalma, Donovan Mitchell 34 sayı, 6 asist, Evan Mobley 21 sayı, 18 ribaunt, 5 asist ve Jarrett Allen 20 sayı, 12 ribaunt, 4 blokla oynadı.

Hornets'ta Kelly Oubre'nin 34 sayı, 3 top çalma, P.J. Washington'ın 28 sayı, 10 ribaunt, 4 top çalma ve Terry Rozier'in 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Booker'ın 49 sayısı galibiyete yetmedi

Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Utah Jazz, sahasında Phoenix Suns'ı 134-133 yendi.

Jazz'da 38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Lauri Markkanen 6 da ribaunt aldı. Malik Beasley 27 ve Jordan Clarkson 20 sayılık katkıda bulundu.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 49 sayı, 10 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton ise 17 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 3 blokla mücadele etti.

Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat:107-106 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 132-122 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 110-102

Chicago Bulls-Orlando Magic: 107-108

Houston Rockets-Indiana Pacers: 91-99

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 121-110

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 109-117

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 127-99

Utah Jazz-Phoenix Suns: 134-133

Golden State Warriors-New York Knicks: 111-101

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 128-121

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