Cleveland Cavaliers ile Charlotte Hornets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Hornets, son 52.4 saniyeye 10 sayı geride (93-103) girdiği maçı 105-105'lik skorla uzatmaya taşıdı. Fakat Cavaliers, 2. uzatma sonunda sahadan 132-122 galip ayrıldı.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 49 sayı, 10 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton ise 17 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 3 blokla mücadele etti.

Jazz'da 38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Lauri Markkanen 6 da ribaunt aldı. Malik Beasley 27 ve Jordan Clarkson 20 sayılık katkıda bulundu.