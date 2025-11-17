Habertürk
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

        NBA'de Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti. Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:58
        Alperen ve Durant 65 sayı buldu, Houston kazandı!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

        Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yapan ve maçı uzatmaya götüren milli oyuncu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

        Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

        Magic'te Franz Wagner'ın 29, Desmond Bane'in 26 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

        HAWKS 22 SAYI GERİDEN GELEREK KAZANDI

        Son çeyrekte 22 sayı geriden gelerek Phoenix Suns'ı 124-122 yenen Atlanta Hawks, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

        Onyeka Okongwu 27, Nickeil Alexander-Walker 26 ve Jalen Johnson 25 sayı ve 10 ribauntla Hawks'ın skor yükünü paylaştı.

        Suns'ta Dillon Brooks 34, Devin Booker 27 sayıyla maçı tamamladı.

        JAZZ İKİ UZATMADA BULLS'U DEVİRDİ

        Utah Jazz, Keyonte George'un ikinci uzatmanın bitimine 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle sahasında Chicago Bulls'u 150-147 yendi.

        Sezonun en yüksek skorlu maçında ev sahibi ekipte Lauri Markkanen 47, Keyonte George 33 sayıyla en skorer isimler oldu.

        Üst üste 5. maçından da mağlubiyetle ayrılan Bulls'ta ise Coby White 27 sayıyla oynarken, Josh Giddey 26 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

