NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double double" ile katkı yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'nde Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 yenerken milli oyuncu, "double double" yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 mağlup etti.
NBA'e bu gece oynanan 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "double double" yaptı.
Karşılaşmada 36 dakika 16 saniye süre alan 22 yaşındaki Alperen, 11 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik performansla "double double" yapmayı başardı. Müsabakada Jalen Green'in 31, Amen Thompson'ın 22, Dillon Brooks'un 19 sayısı alınan galibiyette de önemli rol oynadı.
Clippers'ta ise Bones Hyland'ın 22, Ivica Zubac'ın 21, Kevin Porter Jr.'ın 19 sayısı kazanmaya yetmedi.
DENVER, JOKİC'İN 48 SAYISIYLA RAHAT KAZANDI
Denver Nuggets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 141-111 yenerken Nikola Jokic, 48 sayı, 14 ribaunt, 8 asistlik performansıyla "triple-double"ın kıyısında döndü.
Bir önceki karşılaşmada Washington Wizards karşısında 56 sayı üreterek NBA kariyer rekoru kıran Jokic, son iki maçta önemli bir istatistiğe imza attı.
Jokic, son iki müsabakada 104 sayı, 30 ribaunt ve 16 asistlik performansla otoritelerden tam not aldı.
SONUÇLAR
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 100-108
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 113-118
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 109-113
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 122-113
Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 111-141
Orlando Magic-Phoenix Suns: 115-110
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 121-116
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 112-140
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 114-106
Sacramento Kings-Utah Jazz: 141-97
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 106-117
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 107-98