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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double double" ile katkı yaptı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double double" ile katkı yaptı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 yenerken milli oyuncu, "double double" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:50
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        Alperen Şengün "double double" yaptı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 mağlup etti.

        NBA'e bu gece oynanan 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "double double" yaptı.

        Karşılaşmada 36 dakika 16 saniye süre alan 22 yaşındaki Alperen, 11 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik performansla "double double" yapmayı başardı. Müsabakada Jalen Green'in 31, Amen Thompson'ın 22, Dillon Brooks'un 19 sayısı alınan galibiyette de önemli rol oynadı.

        Clippers'ta ise Bones Hyland'ın 22, Ivica Zubac'ın 21, Kevin Porter Jr.'ın 19 sayısı kazanmaya yetmedi.

        DENVER, JOKİC'İN 48 SAYISIYLA RAHAT KAZANDI

        Denver Nuggets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 141-111 yenerken Nikola Jokic, 48 sayı, 14 ribaunt, 8 asistlik performansıyla "triple-double"ın kıyısında döndü.

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        Bir önceki karşılaşmada Washington Wizards karşısında 56 sayı üreterek NBA kariyer rekoru kıran Jokic, son iki maçta önemli bir istatistiğe imza attı.

        Jokic, son iki müsabakada 104 sayı, 30 ribaunt ve 16 asistlik performansla otoritelerden tam not aldı.

        SONUÇLAR

        Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 100-108

        Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 113-118

        Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 109-113

        Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 122-113

        Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 111-141

        Orlando Magic-Phoenix Suns: 115-110

        San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 121-116

        Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 112-140

        Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 114-106

        Sacramento Kings-Utah Jazz: 141-97

        Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 106-117

        Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers​​​​​​​: 107-98

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