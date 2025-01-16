NBA All Star maçı ne zaman ve nerede düzenlenecek?
Basketbolun en büyük yıldızlarını bir araya getiren NBA All-Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2025 All-Star maçı öncesi oylamalar devam ederken, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün listede olması büyük bir gurur kaynağı. Doğu ve Batı konferanslarından seçilecek karma ilk beş ve yedek oyuncular için nefesler tutulmuş durumda. Basketbol tutkunları, unutulmaz bir karşılaşmaya sahne olacak bu büyük organizasyonun detaylarını merak ediyor. Peki, NBA All Star maçı ne zaman ve nerede düzenlenecek? NBA All Star oylama 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
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Dünyanın en iyi basketbolcularını bir araya getiren NBA All-Star maçı, 2025 yılında da büyük bir heyecanla bekleniyor. Oylama sonuçlarında kritik bir sırada bulunan Alperen Şengün'ün yer alıp almayacağı ise Türk basketbolseverlerin gündeminde. Doğu ve Batı konferanslarından seçilecek yıldızlarla yılın en görkemli mücadelesine sahne olacak All-Star organizasyonu, her zamanki gibi unutulmaz anlar vaat ediyor. Şimdi gözler, maç tarihi ve yayın detaylarında!
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NBA ALL STAR NE ZAMAN?
2025 NBA All Star organizasyonu 16 Şubat 2025 tarihinde oynanacak. Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde Chase Center'da gerçekleşecek maç organizasyonun 74. maçı olacak.
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ALPEREN ŞENGÜN LİSTEDE!
Batı Konferansında yer alan Alperen Şengün West kadrosuna girmek için listede. 20 Ocak tarihine kadar devam edecek oylamada Şengün 6. sırada yer alıyor.
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NBA ALL STAR OYLAMASI NEREDEN YAPILIYOR?
vote.nba.com üzerinden alınan oylarda Alperen Şengün için çağrı yapılıyor. Houston Rockets formasıyla olağanüstü bir performans gösteren milli basketbolcumuzun maçta yer alıp almayacağı merak ediliyor.
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KADROLAR O TARİHTE AÇIKLANACAK
NBA All-Star'da yer alacak ilk 5'ler 23 Ocak Perşembe günü belli olacak.
All-Star yedek oyuncuları ise 30 Ocak Perşembe günü netleşecek.