16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Chicago kentinin ev sahipliği yaptığı Amerikan Basketbol Ligi NBA All-Star 2020 etkinliklerinin ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları gerçekleştirildi. Kural değişikliğinin yapıldığı 3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışan Joe Harris (Brooklyn Nets) dışında Davis Bertans (Washington Wizards),Devonte' Graham (Charlotte Hornets),Buddy Hield (Sacramento Kings),Zach LaVine (Chicago Bulls),Duncan Robinson (Miami Heat) ve Trae Young (Atlanta Hawks) yer aldı.
Bir puan değerindeki 16 ve iki puanlık 9 topun bulunduğu yarışmaya 3 sayı çizgisinin 1,8 metre uzağında yer alan iki atış daha eklendi. Yeşil renkteki bu toplar 3 puan değerinde oldu. Böylece toplanabilecek maksimum puan 34'ten 40'a, süre de 60'dan 70 saniyeye çıktı.
Büyük heyecana sahne olan yarışmada Davis Bertans, Devin Booker ve Buddy Hield finale kalırken son şampiyon Joe Harris erken havlu attı. Devin Booker finalde 26 sayı bulurken Buddy Hield son topta isabet kaydederek 27 sayı ile 3 sayı yarışmasının galibi oldu!
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