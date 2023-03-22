HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nazlı isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NAZLI İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nazlı ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nazlı adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nazlı isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NAZLI İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nazlı ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekleyen, işveli, edalı. Üstüne titrenilerek, değer verilerek Özen isteyen, nazik. Sağlığını, dayanıklılığını çabuk yitiren.

NAZLI ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nazlı ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nazlı adını koymak caizdir.

NAZLI İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nazlı ismini kullanan 84.527 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nazlı ismini kullanan 15.058 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nazlı ismini kullanan 5.007 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nazlı ismini kullanan 4.589 kişi bulunmaktadır.

NAZLI İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nazlı adındakilerin maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket