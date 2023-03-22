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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Onur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ONUR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Onur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Onur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Onur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ONUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Onur ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar

ONUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Onur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Onur adını koymak caizdir.

ONUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Onur ismini kullanan 141.961 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Onur ismini kullanan 31.958 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Onur ismini kullanan 10.468 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Onur ismini kullanan 10.164 kişi bulunmaktadır.

ONUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Onur adındakiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket