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Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Melek adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Giriş: 02.03.2023 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Melek isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MELEK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Melek ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Melek adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Melek isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MELEK İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Melek ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.
  2. Terbiyeli, uysal kimse.
  3. Mutluluk
  4. Masum, güzel kimse.

MELEK ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Melek ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Melek adını koymak caizdir.

MELEK İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Melek ismini kullanan 191.414 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Melek ismini kullanan 35.946 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Melek ismini kullanan 10.944 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Melek ismini kullanan 9.324 kişi bulunmaktadır.

MELEK İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Melek ismindekilerin sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir. Yapacakları iş pür dikkat odaklanırlar. Motivasyonları olağan üstüdür. Yok sayılmayı sevmezler. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınamayacak insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket

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