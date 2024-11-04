Nazilli'de tiyatro topluluğuna yoğun ilgi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin gruplardan oluşan Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu çalışmalarına start verdi. Tanışma ve dönem boyunca yapacakları çalışmaların planlamasını yapan Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu belirli bir kurs süreci ve provaların ardından ilk oyunlarını kasım ayı sonunda sahneleyecek.

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Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğunun 2024 -2025 dönemi kurslarına ilginin fazla olduğunu bu yüzden de çok mutlu olduklarını belirten tiyatro eğitmeni Nurşen Osanç, "Minikler grubu 64, gençler grubu 21, büyükler grubu 15 kişi dev bir aile olarak başladık yeni dönemde birlik beraberlik sevgi saygı ve hoşgörü ile yüreklere dokunmak dileğimiz" dedi.

REKLAM Bu dönemde rekor düzeyde başvuru yapıldığını ve ilginin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu kurucusu Mukaddes Yüksel da şunları söyledi: "Tiyatro ve drama eğitimlerinde çocukların dinleme, dikkat, algılama, konuşma, bedenini kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerinin gelişirken, genç ve yetişkinler yoğun tempolarının arasında kendileri için zaman ayırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Her dönem olduğu gibi çalışmalarımız Mehmet Yüzügüler Tiyatro salonunda gerçekleşecek. Tüm guruplar ile tanışma toplantımızı yaptık. Önümüzdeki süreçte neler yapacağımızın planını yaptık. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Güzel yarınlara umutla hep birlikte ulaşmak dileğiyle."