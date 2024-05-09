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        Haberler Gündem Güncel Nazar duası okudu, nazarı değdi - Güncel haberler

        Nazar duası tutmadı: Kendi arabama nazarım değdi

        Kayseri'de yaşayan Erol Eraslan otomobiline 5 yıl sonra bulduğu jantları taktırırken nazar duası okudu. Eraslan, o anları kayıt altına aldıktan hemen sonra otomobili liftten kayarak yola çıktı. Eraslan, "Kendi arabama nazarım değdi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:11
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          Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Erol Eraslan, aracı için 5 yıldır aradığı jantı bulduktan sonra taktırmak üzere oto lastikçiye gitti.

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          Lastikçide yanında bulunanların çektiği videoda jantların araca çok yakıştığını söyleyerek nazar duası okuyan Eraslan'ın duası bittikten sonra otomobil liften indirilirken yola doğru kaymaya başladı.

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          Çalışanların ve Eraslan'ın hızlı refleksi ile araç durdurulurken, olası bir kazanın da önüne geçildi.

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          Para almak için el frenini indirdiğini ve daha sonra kaldırmayı unuttuğunu söyleyen araç sahibi Eraslan, "Nazara inanmazdım ama kendi arabama nazarım değdi" dedi.

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          Lastikçide çalışanların kendisini uyardığını söyleyen Erol Eraslan, "Ben normalde hobi olarak boş vakitlerimde eski model araçlar alıp tadilat yapıyorum. Bu da bizim Kayseri'de kendimizi mutlu ettiğimiz ve boş vaktimizi değerlendirdiğimiz bir aktivitemiz. Kendimize bir hediye alacaktık ve yaklaşık 5 yıldır da ben bu jantı bulamıyordum. Bu çelik jantı bulduk, aldık Ankara’dan getirttik. Mahallemizde yakın olan lastikçi arkadaşa gittik taktırmak için. O da dedi ki 'Abi çok beğenerek konuşuyorsun, nazarın değecek. Başına iş gelecek' dedi. Ben de 'yok gelmez' dedim. Hatta ondan önce de dedi 'ben seni çekeceğim' diye. Ben de orada Tebbet Suresi'ni okudum. Dedim ki 'Allah’ım nazarımız değmesin, bugün çok güzel bir gün. 5 yıldır aradığımız jantı bulduk, arabamıza taktırıyoruz' dedim. O sırada ben parayı ödemek için el frenini indirmişim cüzdanımı almak için. El frenini tekrar kaldırmam gerekti araba lifteyken ama kaldırmadım unuttum. İnerken de tekrarlıyor oradaki çocuklar diyorlar ki, 'Abi nazarın değecek' diye. Ben de nazara çok inanmazdım aslında. 'Ne nazar değecek' diyordum. Araba iner inmez Kartal Kavşağı’na doğru hareket etti, ışık da yandı araçlar da bu tarafa doğru hareket etti. Bir anda refleksle koşma gereği duyduk. Çocuklar da görüntüde arkadan tutmaya çalışıyorlar. İçine atlamaktan başka çaremiz yoktu. Dizim biraz yaralandı ama yapacak bir şey yok. Kendimi attım kurtardım arabayı ama nazarımız da çıktı çok şükür" dedi.

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          Eraslan, insanların mallarını ve çocuklarını çok sevmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımız da kendi malını, kendi çocuğunu çok sevmesinler. Ben inanmıyordum ama kendi arabama nazarım değdi. 43 yaşımdayım inanmıyordum ama ilk defa başıma böyle bir şey geldi ve benim nazarım değdi" ifadelerini kullandı.

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