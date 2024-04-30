Nazan Öncel'den Sertab Erener'e gönderme
Nazan Öncel, yeni görüntüsüyle gündem olan meslektaşı Sertab Erener'e atıfta bulundu; "Yüzünüzle oynamayın"
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Nazan Öncel, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde estetik operasyonlarla görünümünü değiştiren ünlülere gönderme yaptı.
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"HER ŞEYİM DOĞAL"
Nazan Öncel, sahnede; "Benim cildimde fazla makyaj yok, her şeyim çok doğal" ifadelerini kullandı. Öncel sonra da seyirciye; "Yüzünüzle fazla oynamayın" sözleriyle seslendi.
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Nazan Öncel'in atıfta bulunduğu ünlülerden biri de Sertab Erener. 59 yaşındaki şarkıcı, ilk kez 30 yıl önce seslendirdiği 'Mecbursun'un yeniden yorumlayıp şarkıya bir de klip çekmişti. İşte bu klipteki görünümü gündem oldu.
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Aşırı derecede estetik yaptırdığı ileri sürülen Sertab Erener ile ilgili çok sayıda, "Yazık etmiş kendine", "Tanıyamadık" şeklinde yorumlar yapılmıştı.