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        Haberler Gündem Eğitim TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli - Haberler

        TÜSİAD'dan yeni müfredat açıklaması: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli

        Eğitimdeki yeni müfredat değişikliğine ilişkin TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada "Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemelidir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:34
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        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
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        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından eğitimdeki yeni müfredat değişikliğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        TÜSİAD'ın açıklamasında, eğitimin gerçek beka meselesi olduğu ifade edilirken, müfredat değişikliğinin oldubittiye getirilmemesi gerektiği kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eğitim hepimizin en öncelikli ve ortak meselesidir. Müfredatın çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması kritik önemdedir. Çocuklarımıza ve gençlerimize Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitim sunulmalıdır. Yeni nesillerin ve ülkemizin geleceğinde belirleyici önemdeki müfredat çalışmasının hem yöntem hem içerik olarak bilimsel temelde, şeffaflık ve katılımcılık ile yürütülmesi esas olmalıdır.

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        Dünyada eğitim sistemleri yarış halindeyken ve yüksek katma değerli ekonomi olma hedefimiz varken, ülkemizin en kıymetli varlığı çocuklarımız ve gençlerimizin vasat bir eğitime mahkum edilmeyeceğinden emin olmalıyız. Çağdaş uygarlık seviyesini aşmanın yolu; Cumhuriyet değerlerini ve demokrasi ilkelerini özümsemiş, bilim-teknolojide yetkinleşmiş, sosyo-duygusal becerileri gelişmiş, özgür düşünceli nesiller yetiştirmektir."

        "KAPSAMLI ŞEKİLDE TARTIŞILMALI"

        Açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı eğitim müfredatının, çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığının kapsamlı şekilde tartışılması gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, "Ülkemiz; eğitim STK’ları, öğretmenleri, öğrencileri, velileri, akademisyen ve uzmanları, eğitim-iş dünyası etkileşimi ile çok geniş bir “eğitim paydaş ekosistemi”ne sahiptir. Oysa müfredat hazırlık sürecinde yer alan kişi ve kurumlar açıklanmamış, farklı görüşlerden eğitim uzmanı ve STK’lar sürece yeterince dahil edilmemiş, yeni müfredata ilişkin görüşlerin iletilmesi için sadece bir hafta süre verilmiş, yeni müfredatın hemen önümüzdeki öğretim yılında belirli sınıflarda uygulamaya geçeceği kaydedilmiştir. Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldu bittiye getirilmemelidir" denildi.

        "YENİDEN ELE ALINMALI"

        Müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar, yapılan ihtiyaç analizleri, çalıştay sonuçları gibi bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanmasının faydalı olacağının kaydedildiği açıklamada, "Farklı görüşlerden eğitim paydaşlarının müfredatın hazırlık sürecine dahil olması için bilimsel ve mutlaka daha fazla zamana yayılan bir geri bildirim süreci işletilmesi gereklidir. Bu süre zarfında ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ başlıklı müfredat değişikliğinin askıda kalmaya devam etmesi, eğitim paydaşlarının eleştiri ve önerileri ışığında yeniden ele alınması katılımcılığı ve uzlaşıyı artıracaktır. Alınan geri bildirimlerin neler olduğu ve müfredat revizyonunda nasıl dikkate alındığının açıklanması sürecin şeffaflığına katkı sağlayacaktır. Bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefine hizmet edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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