Beşiktaş'tan sportif direktör ve Nuri Şahin gelişmesi!

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Yeni sezonda mutlak başarıyı hedefleyen Beşiktaş'ta yeni hoca ve transferlerin yanı sıra futbol yapılanması konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Bayern Münih - Real Madrid ve çarşamba günkü Dortmund - PSG maçlarını statta takip edecek olan Arat, burada temaslarda da bulunacak. Arat ve kurmayları, teknik direktör adayları arasında yer alan Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile yeni bir görüşme yapması bekleniyor.

ÖNCELİK YABANCI AMA... REKLAM Beşiktaş yönetimi, yeni hoca konusunda ilk etapta yabancı isimlere öncelik verirken araştırmalar sürüyor. Yerlide ise Beşiktaş, Sergen Yalçın'la birlikte Dortmund'da yabancı antrenörlük yapan Nuri Şahin'i de gündeme aldı. Dortmund'daki geleceği henüz belirsiz olan Nuri Şahin ile bir süredir görüşmelerde bulunan siyah-beyazlılar, 3 seçenek arasında kararını sezon sonunda verecek.

SPORTİF DİREKTÖRE DEVİN ÖZEK SESLERİ Başkan Hasan Arat ve kurmayları, sportif direktör konusunda da girişimlerde bulunuyor. Bir süredir Bayer Leverkusen'de Futbol A Takımı Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Devin Özek ile görüşen başkan Arat'ın bu konuda önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, bu konuda da durumu kısa süre içinde netliğe kavuşturmayı amaçlıyor.