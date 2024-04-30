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        Haberler Dünya Almanya, İspanya ve İtalya, "Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik yok" açıklaması

        Almanya, İspanya ve İtalya, "Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik yok" açıklaması

        Son günlerde bazı yayın organlarda Almanya, İtalya ve İspanya'nın Mayıs ayı sonuna kadar Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı yönündeki haberlere yetkililerden açıklama geldi. Almanya, İspanya ve İtalya'nın Ankara misyonlarındaki yetkililer, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:50
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        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
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        Almanya, İspanya ve İtalya'nın Ankara'daki misyonlarından verilen bilgide, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığı ve vize başvuruları almaya devam ettikleri belirtildi.

        Ankara'daki Almanya, İspanya ve İtalya Büyükelçiliklerine, Türk vatandaşlarının vize başvuru işlemlerinin askıya alındığı iddialarını sordu.

        "BÜYÜKELÇİLİK VE BAŞKONSOLOSLUK HALA VİZE BAŞVURUSU ALIYOR"

        Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklar, son haftalarda vize politikasında bir değişiklik yapılmadığını, martta başlatılan başvuru sisteminin hala aktif olduğunu ifade etti.

        Almanya misyonlarının aldığı vize başvuru sayısının verebileceği randevu miktarından daha fazla olduğunu kaydeden kaynaklar, "Bu nedenle belirli vizeler için daha fazla bekleme süresi var ancak Büyükelçilik ve Başkonsolosluk hala vize başvurusu alıyor. Politikamızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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        Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kamuoyuna yapılan açıklamada da Ankara, İstanbul ve İzmir'de martta başlatılan yeni randevu uygulamasının sürdüğü belirtildi.

        Büyükelçiliğin X sosyal medya paylaşımında, bu sistemin tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunduğu ifade edilerek çok fazla vize başvurusu olması nedeniyle dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak bekleme sürelerinin birkaç hafta ya da birkaç ay gibi farklılık gösterebildiği kaydedildi.

        "YENİ RANDEVULAR YAKINDA AÇILACAK"

        İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu kaynakları da Türk vatandaşları için vize hizmetlerinin askıya alınmadığını aktararak Konsolosluğun her gün Türk vatandaşlarına vize verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

        Mayıs için tüm randevuların dolduğu ve bu nedenle yeni randevuların haziran için yakında açılacağı belirtildi.

        "BAŞVURULARIN KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

        İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklarda da mayıs ayında diplomatik temsilciliklerinin vize talepleri üzerine çalışmalarına devam edeceğine işaret ederek vize başvurularının kapatılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

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        Randevu verilmemesi gibi bir durum olmadığını; başvuru yapan kişilerin randevu kontenjanlarını neredeyse doldurduğunu aktaran kaynaklar, sistemin her zamanki gibi ilerlediğini vurguladı.

        Kaynaklar, vize başvurularının kapatıldığını belirten haberlerde hata olduğunu ifade ederek randevuları ay bazlı açtıklarını dile getirdi.

        Haziran ayı için randevuların yakında açılacağını bildiren kaynaklar, "Tamamen aynı süreç. Bu bahsettiklerimiz nedeniyle kapatma gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre de bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanmış, "Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir." ifadesi kullanılmıştı.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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