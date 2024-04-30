Almanya, İspanya ve İtalya, "Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik yok" açıklaması

Almanya, İspanya ve İtalya'nın Ankara'daki misyonlarından verilen bilgide, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığı ve vize başvuruları almaya devam ettikleri belirtildi.

Ankara'daki Almanya, İspanya ve İtalya Büyükelçiliklerine, Türk vatandaşlarının vize başvuru işlemlerinin askıya alındığı iddialarını sordu.

"BÜYÜKELÇİLİK VE BAŞKONSOLOSLUK HALA VİZE BAŞVURUSU ALIYOR"

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklar, son haftalarda vize politikasında bir değişiklik yapılmadığını, martta başlatılan başvuru sisteminin hala aktif olduğunu ifade etti.

Almanya misyonlarının aldığı vize başvuru sayısının verebileceği randevu miktarından daha fazla olduğunu kaydeden kaynaklar, "Bu nedenle belirli vizeler için daha fazla bekleme süresi var ancak Büyükelçilik ve Başkonsolosluk hala vize başvurusu alıyor. Politikamızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kamuoyuna yapılan açıklamada da Ankara, İstanbul ve İzmir'de martta başlatılan yeni randevu uygulamasının sürdüğü belirtildi.

Büyükelçiliğin X sosyal medya paylaşımında, bu sistemin tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunduğu ifade edilerek çok fazla vize başvurusu olması nedeniyle dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak bekleme sürelerinin birkaç hafta ya da birkaç ay gibi farklılık gösterebildiği kaydedildi.