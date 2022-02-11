Nazan Kesal, 'Oğlum'un kadrosuna katıldı

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Ay Yapım imzalı ‘Oğlum’ ilk bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara gelerek gerek hikayesi gerekse oyunculuklarıyla büyük ses getirdi. Küçük bir çocuğun ölümüyle hayatları değişen iki ailenin umut dolu hikayesini seyirciyle buluşturan dizinin oyuncu kadrosuna ‘Perma Canan’ karakteriyle Nazan Kesal dahil oldu. Songül Öden’in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesini canlandıracak olan Kesal dizide kilit bir role sahip olacak.

‘Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. ‘Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Oğlum’, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!