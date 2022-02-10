'Oğlum' izleyiciden övgü dolu yorumlar aldı

HABERTURK.COM

"Bütün çocuklar masumdur" mesajıyla ekranlarda daha önce ele alınmamış farklı bir hikayeyi anlatan 'Oğlum', ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Küçük bir çocuğun ölümüyle iki ailenin altüst olan hayatları ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi.

Küçük Kaan'ın nasıl öldüğü merak konusu olurken finalde Efe'nin pedagog Demet ve komiser Sedat'a itirafı herkesi şoke etti. Efe, Kaan'ın başına gelenlerden kendisinin sorumlu olduğunu söylerken kanıt olarak gömleğinin üzerinde kan olduğunu ifade etti. Gözyaşları içinde Kaan'ı öldürdüğünü açıklayan Efe'nin doğru söyleyip söylemediği ise akıllarda soru işareti bıraktı.

İşte o anlar;

İzlemek için tıklayınız

#OĞLUM SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!

'Oğlum', birinci bölümüyle AB'de 4.47 izlenme oranı (rating), 10.43 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.34 izlenme oranı (rating), 9.22 izlenme payı (share), TOTAL'de 4.23 izlenme oranı (rating), 9.35 izlenme payı (share) elde etti. #Oğlum etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

KAAN KAYBOLUNCA EFE İLE KARŞILAŞTI

İlyas ve Melike çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki oğulları Kaan ile birlikte sakin ve sevgi dolu bir hayat sürmekteydi. Zeynep ve Tuğrul çifti ise oğulları Efe ile birlikte İlyas, Melike ve Kaan'ın aksine daha sevgisiz ve sorunları olan bir aileydi. Sıradan bir iş gününde Melike, ilk maaşını alma heyecanıyla çarşıda mağazaları gezerken Kaan'ın okul çıkışına geç kaldı. Annesini okul bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılarak okuldan uzaklaştı. Bu sırada okuldan kaçan Efe, Kaan'ın kirpiyi takip ederek ulaştığı parktaydı. Bir süre sonra Efe, Kaan'ın kaybolduğunu fark ederek ona yardım etmek istedi.

Kaan okuldan tek başına çıkıyor;

İzlemek için tıklayınız

Efe ve Kaan'ın tanışması;

İzlemek için tıklayınız

AİLENİN EVLAT ACISI İZLEYENLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Kaan ve Efe karakola doğru yola çıkarken bu sırada Melike ve İlyas, Kaan'ın okuldan çıktığını öğrenip telaşla oğlunu aramaya başladı. Yolda Kaan, Efe'nin kendisine verebileceği bir scooter'ı olduğunu öğrenince karakola gitmek yerine önce scooter'ı almak istedi. İki çocuk birlikte Efe'nin scooter'ını sakladığı ormandaki gizli yerine doğru yola çıkarken polis de her yerde Kaan'ı aramaya başladı. Bir süre sonra acı haber geldi ve ormanlık alanda bir çocuk cesedi bulunduğu söylendi. Ölen çocuk Kaan'dı... İlyas ve Melike çifti bu olayla büyük bir yıkım yaşarken, ailenin acısı ekran başındaki izleyicileri de gözyaşlarına boğdu. Nihal Yalçın (Melike) ve Timur Acar (İlyas) oyunculuklarıyla izleyiciden övgü dolu yorumlar aldı.

"Çocuk ölür mü komiserim?"

İzlemek için tıklayınız

Melike ve İlyas'ın en zor anı;

İzlemek için tıklayınız

KAAN'IN EFE İLE BİRLİKTE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polisler, olayı araştırmaya başlayınca ormandaki eşyalardan ve parkı gören kamera kayıtlarından Efe'yi tespit etti. Komiser Sedat, Efe'nin okuluna giderek annesi Zeynep'e durumu açıklamaya çalıştı. Sedat ve Zeynep okulda Efe'yi ararken küçük çocuk bu sırada okuldan kaçarak olayı anlatmak için karakola gitti. Efe'nin karakola gittiğini öğrenen Zeynep burada çocuğundan neler olduğunu öğrenmeye çalışırken Sedat komiser, Efe'yi sakinleştirmeye çalıştı ve Efe'yle konuşmak için pedagog Demet'ten destek istedi.

Efe şüpheli olarak karakolda;

İzlemek için tıklayınız

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

İlk bölümün hemen ardından merak konusu olan 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. İlyas'ın okul çıkışına geç kaldığı için Melike'ye sitem ettiği tanıtımda Melike, Kaan'ın ölümüne sebep olduğunu düşündüğü öğretmenin okuluna saldırıyor. Tuğrul ve Zeynep, Efe'nin bahsettiği kanıt olan kanlı gömleği bulurken Zeynep'in, "Bildiğinizi söylerseniz çocuğunuz suçlu bulunacak, saklarsanız aklanacak. Siz olsanız ne yapardınız?" sorusu dikkat çekiyor. Zeynep'in oğlu için kaldığı bu ikilem tüm ebeveynlere de "Sen olsan ne yapardın?" sorusunu düşündürüyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum'un 2. Bölüm Tanıtımı;

'Oğlum, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!