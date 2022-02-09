'Oğlum'un oyuncuları diziyi anlattı 0:00 / 0:00

SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Oğlum', ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Kadrosunda; Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz ve Metehan Parıltı gibi isimlerin yer aldığı 'Oğlum'u oyuncularına sorduk

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'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda; Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz ve Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Merakla beklenen dizi öncesi yapımda yer alan oyuncular, 'Oğlum'u anlattı.

SONGÜL ÖDEN

'Oğlum'dan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

Böylesi bıçak sırtı bir konuyu ele alış biçimi, suç-suçlu-kurban üçgenine empati kurması için seyirciyi davet etmesi… Ateş düştüğü anda her iki tarafın ateşini nedenleriyle ve sonuçlarıyla göstermesi, senaryo ekibinde pedagog ve psikolog olması benim kabul etmemdeki güçlü sebepler. Aynı zamanda Ahmet Katıksız çalışmak istediğim bir yönetmendi. Ay Yapım ile de dijital bir dizide çok severek çalışmıştım...

Canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?

'Zeynep'; öğretmen, anne, eş ve kendini hep bu kimlikler üzerinden tanımlamış benliğine hiç bakmamış bir karakter. Çok sorunlu bir çocukluk ve ergenlik geçirmiş, en büyük korkusu annesi gibi olmak ve yalnız kalmak. Çok iyi kalpli, vicdanlı insanların dahi yetiştirilmelerinden kaynaklı olumsuz ezberleri nasıl hayatlarına dahil ederek kötülüğe kapı açtıklarını görüyoruz oynadığım karakterde. Fakat çok güçlü bir kadın, hatalarına rağmen vicdanının ve iyilik yapma refleksinin yardımıyla bütün hayatını değiştirecek.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Sarsıcı, şaşırtıcı, yürek yakan fakat her şeye rağmen umut yeşerten bir iş bekliyor.

Songül Öden

CANAN ERGÜDER

'Oğlum'dan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

Senaryosunun vurucu etkisi ve gücü beni çok etkiledi. Bununla beraber, Ay Yapım daha önce de çalıştığım bir yapım şirketi olduğu için işlerini ne kadar titizlikle yaptıklarını daha önce de deneyimlemiştim. Yapımcı, yönetmen ve oyuncu kadrosu derken hepsi birleşince bu proje de benim için kaçınılmaz oldu.

Canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?

'Demet' bir pedagog. Aynı zamanda hikayenin umudu temsil eden öğesi ve anlatıcısı. 'Demet', beni çok heyecanlandıran bir karakter oldu, umarım seyircinin de fikri bu yönde olur.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

İnsanı duygusal ve fiziki anlamda koltuğuna mıhlayacak bir iş bu. Düşündürecek, empati kurduracak bir iş. Bu özellikleriyle seyirciyi yakalayacağını ve sürükleyici hikayesinin içine çekeceğine inanıyorum.

Canan Ergüder

FEYYAZ DUMAN

'Oğlum'dan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

Senaryoyu okuduğumda çok etkilenmiştim. Senaryonun genel duygusuna ek olarak duygu ve karakter devamlılıkları çok ince ve doğru işlenmiş. Benim için bu çok inandırıcıydı.

Projelere bir bütün ve ekip işi olarak bakmak gerekiyor. O yüzden senaryo seçiminde senaryo kadar yönetmen ve oyuncular da çok belirli bir kıstas. Ne mutlu ki bu etmenler hususunda da çok mutluyum. Bu projeyi kabul etmem için, daha önce çalışmadığım ama bildiğim ve sevdiğim yönetmen ve oyuncularla aynı projede yer alma düşüncesi de büyük bir etmendi.

Canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?

Sosyolojik ve sınıfsal olarak birbirinden farklı iki ailenin hikayesini işliyoruz. Bunlardan ekonomik olarak daha iyi konumda olan ailenin babası 'Tuğrul' karakterini oynuyorum. 'Tuğrul', sınıfsal olarak belli bir seviyeye geldikten sonra kazanımlarını daima koruyup kollama güdüsüyle yasayan bir karakter. Narsist bir kişiliğe sahip. Toplum içerisinde zenginliği ve birikimleriyle kabul görmeye çalışıyor. Onun için hayatta güçlü olmanın tek koşulu para, çevre ve itibar. Bu arada ailesini (karısını ve çocuğunu) farkında olmadan çok ihmal ediyor. Ve bu ihmalkarlık diğer aile bireylerine de hatalar yaptırıyor zamanla.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Hikayesi çok güçlü, oyunculukları çok realist bir dizi bekliyor. Yönetmen ve senaristlerimizin kurduğu dünya çok gerçekçi duygular sunuyor. O yüzden seyircinin kendini içinde bulacağı bir atmosfere sahip. Ben bile bazı sahneleri izlerken tüylerim diken diken izledim. Bizler çok emek vererek ve çok severek çekimlerimizi sürdürüyoruz. Umarım seyirci de çok sever ve yapım hak ettiği değeri bulur.

Feyyaz Duman

TİMUR ACAR

'Oğlum'dan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

Diziyi kabul etmemdeki en büyük etken senaryosu oldu. Okuduğumda gerçekten etkilendiğim bir hikaye gördüm. İki ailenin karşılaştığı bir olay etrafında gelişen bir hikaye. Aile teması üzerinde işlenen etkileyici bir senaryo olduğunu düşündüğüm için kabul ettim.

Canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?

Canlandırdığım karakter bir ailenin babası. Anne, baba ve iki çocuktan oluşan, iletişimi güzel ve iyi olan bir aile. Bu ailedeki babayı canlandırıyorum. Bu sebeple keyifli bir rol oldu benim için de. Ailesine düşkün, eşine ve çocuklarına hem saygısı hem de sevgisi olan bir aile reisi... Tabii ki başlarına gelen olayla birlikte babanın da bu aileyi nasıl idare edeceğini, nasıl toparlamaya çalışacağını, neler yaşayacağını hep beraber göreceğiz.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Bu diziyle beraber seyirciyi çok etkileyici bir serüven bekliyor. İki ailenin başına gelen bir olay ve bu olay neticesinde birbirleriyle olan ilişkilerinin çocuk kavramı üzerinden geliştiği bir bakış açısı görecekler. Nasıl davranmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Çocuk suçlu mudur değil midir? Ailenin çocuğu yetiştirmesi ne derece önemlidir? Bütün bu soru işaretlerini seyirciye sorduracak bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Merakla bekliyoruz biz de. Bugün seyirciyle buluşacağımız için heyecanlıyız.

Timur Acar

SERHAT TEOMAN

'Oğlum'dan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

Bir projeyi değerlendirirken yapım şirketinden yönetmenine senaristinden diğer oyunculara kadar birçok farklı dinamiğe dikkat ediyorum. Eğer bu kıstaslar içime siner ve hikayede bana önerilen rolü benimseyip seviyorsam ben bu projeye kuşkusuz bir şekilde “Evet” deyip serüvene başlıyorum. 'Oğlum' her departmanıyla içime sinen, omuz omuza iş yapmaktan keyif aldığım insanlardan oluşan kaliteli ve seyir zevkinin yüksek olacağını düşündüğüm bir proje.

Canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?

Dizide 'Sedat Arslan' karakterini oynuyorum. 'Sedat', hikayenin geçtiği bölge karakolunda komiser. Kötü bir evlilik sonucu boşanmış ve 'Defne' adında minik bir kız çocuğu babası. Mesleki deformasyon diyebileceğimiz ölçüde soğukkanlı ve minimal tepkiler veren bir karakter.

Dizinin başındaki trajik vakanın yetkilisi olarak başladığı bu serüven 'Sedat'ın kişiliğini davranışlarını karakterini ve ebeveynliğini tarttığı, sorguladığı bir dönüm noktasına eviriliyor.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Muadillerine kıyasla yalın ve edebi bir dille yazılan çekim ve uygulama aşamasında gerçeklikten asla taviz vermeyen, sürükleyici, merak unsurları yüksek, izlerken kendimizi sorguladığımız, yoğun duygulara sahip bir diziyle karşılaşacaklar.

Serhat Teoman