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Nazan Kesal: Dünyanın sonuna geldiğimizi yaşadık - Magazin haberi

Nazan Kesal: 'Oğlum' ile şansım döndü

SHOW TV'nin iddialı yapımı 'Oğlum' ile izleyicisi karşısına çıkan Nazan Kesal (52) ile hem diziyi hem de sanat hayatını konuştuk. 'Oğlum' dizisiyle şansının döndüğünü söyleyen usta oyuncu, kendisinde bambaşka bir yeri olan tiyatro hakkında ise şöyle konuştu: Hayranı olduğum ünlü Rus yönetmen Tarkovsky sinemayı uçağa, tiyatroyu da kuşa benzetir. Bu benzetmeyi çok severim. Oyunculuk sanatını ilk tiyatroda deneyimledim. İlk göz ağrım. Seyirciyle karşılıklı gönüllü bir bağ kurmak çok anlamlı ve çok heyecan verici...

09.03.2022 - 09:03 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
    Fotoğraflar: Tuba Kavlakoğlu

    'Oğlum' dizisinden gelen teklifi kabul etmenizdeki etkenler nelerdi? 'Perma Canan'da sizi ne etkiledi?

    Hayat biz plan yaparken başımıza gelenlermiş. (Gülüyor)
    Ben bu sezon için başka bir dizi için anlaşmıştım aslında. Bir aksilik oldu ve önümüzdeki sezona kaldı, ertelendi dizi. Benim de şansım Ay Yapım’ın 'Oğlum' dizisiyle döndü. Ay Yapım’ın işlerini hep sevdim. Şanslıyım, çünkü güçlü bir senaryo, güçlü ve yetenekli oyuncularla çok iyi tasarlanmış ve yönetilmiş bir projenin içinde buluverdim kendimi. En çok da 'Perma Canan’ın özgür ruhlu, sıkıntıya gelemeyen, başına buyruk, norm dışı ilginç karakter olması projeyi kabul etmemde büyük etken oldu diyebilirim. Rolü çok sevdim.

  • Canlandırdığınız rolle gerçek karakterinizin uyuştuğu noktalar var mı?

    Genel anlamda yok ama özgür ruhlu olma noktasında birleşiyoruz 'Canan’la. Annelik öğrenilen bir şey. Roller kendimizle de yüzleştirir bizi. Bir hesaplaşmanın içine itti beni Canan karakteri. Bu dizinin ve tüm rollerin seyircide de böyle bir etkisi oldu. Yüzleşme… Seyirci için de iyi bir şey aynı zamanda. İyileştirici bir yanı da var dizi izlerken hesaplaşmanın.

  • Sizi bir yapımda rol almaya yönlendiren ana unsurlar nelerdir?

    Televizyonda ben yapımcının vizyonuna ve gücüne çok inanırım. Ay Yapım’la daha önce “Analar ve Anneler” projesinde çalışmıştım, şimdi de “Oğlum”. Sıralamam gerekirse önce senaryo tabii ki, sonra yapımcı, cast ve yönetmen.

  • Oyunculuk çocukluk yıllarınızdan gelen bir arzunuz muydu?

    Evet, çocukluk yıllarına dayanır oyuncu olma arzum.

    İlk sahne deneyimizi bizimle paylaşabilir misiniz?

    Lise son sınıfta coğrafya öğretmenimin teşvikiyle oynadığım “Oyun Bitti” oyunuyla ilk kez sahneye çıkmıştım. Çok heyecanlıydım ama bir yandan da çok mutlu olduğumu hatırlıyorum.

  • Uzun yıllardır hem tiyatroda, hem sinemada, hem de televizyonda izleyicinizle buluşuyorsunuz. Ama sizin için tiyatronun yerinin bambaşka olduğunu biliyoruz. Tiyatronun gönlünüzdeki yerini betimleyebilir misiniz?

    Hayranı olduğum ünlü Rus yönetmen Tarkovsky sinemayı uçağa, tiyatroyu da kuşa benzetir. Bu benzetmeyi çok severim. Oyunculuk sanatını ilk tiyatroda deneyimledim. İlk göz ağrım. Seyirciyle karşılıklı gönüllü bir  bağ kurmak çok anlamlı ve çok heyecan verici.

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