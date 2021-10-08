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Naz Elmas'tan 'evlilikte kriz' iddialarına yanıt! - Magazin haberleri

Naz Elmas'tan 'evlilikte kriz' iddialarına yanıt!

2019'da iş insanı Erol Özmandıracı ile hayatını birleştiren Naz Elmas, evliliklerinde kriz yaşadıkları yönündeki söylentilere yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Bu haberler hep çıkar. 'Çocuk ne zaman oluyor?' haberleri de çıkar. Bunlar klasik şeyler, öyle bir şey yok" dedi

08.10.2021 - 08:09 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bu yıl 16.'sı gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını açtı. Sergiye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte objektiflere yansıyan oyuncu Naz Elmas, muhabirlerle sohbet etti.

    Elmas, "16. Contemporary çok başarılı. Özellikle burada olması heyecan verici. Bizim de bir standımız var burada." diye konuştu.

  • "PROJELER VAR"

    Yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Naz Elmas, "Benim YouTube kanalımda bir sanat programım var. Hem onlarla ilgili bir program yapacağım, hem de gezme şansı bulacağım. Her şey çok şahane olmuş. Projeler var ama aralarından birini seçebiliyorsunuz, uyarlama... Bu kadarını söyleyebilirim." dedi.

  • "EVLİLİKTE KRİZ" İDDİASINA YANIT

    Oyuncu, iş insanı eşi Erol Özmandıracı ile evliliklerinde kriz olduğu iddialarına da yanıt verdi. Elmas, "Bu haberler hep çıkar. 'Çocuk ne zaman oluyor?' haberleri de çıkar. Bunlar klasik şeyler, öyle bir şey yok." açıklamasını yaptı.

  • "ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

    2019'da nikah masasına oturan Naz Elmas ile Erol Özmandıracı, geçtiğimiz sene Bebek'te görüntülenmişti. Bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yansıyan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

    Çift, "Evliliğimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Yazıldığı gibi herhangi bir kavga ya da tartışma yok. Çok mutluyuz..." açıklamasını yapmıştı.

  • SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

    Öte yandan pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Naz Elmas, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın diline düşmüştü. Elmas, beline yaptığı fotoşopu fazla kaçırınca takipçileri, ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tutmuştu.

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