Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bu yıl 16.'sı gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını açtı. Sergiye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte objektiflere yansıyan oyuncu Naz Elmas, muhabirlerle sohbet etti.

Elmas, "16. Contemporary çok başarılı. Özellikle burada olması heyecan verici. Bizim de bir standımız var burada." diye konuştu.