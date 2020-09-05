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Bir süredir tatilde olan oyuncu Naz Elmas, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Elmas, iş için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Naz Elmas, konuyla ilgili, "Biliyorsunuz bir süredir tatildeyim. Hem bu hastalık, hem de kalabalıktan kaçmak adına İstanbul'a pek gelmiyorum. Ancak işlerim olursa ya da bugün olduğu gibi toplantılarım olursa geliyorum. Gelmişken de işlerimi halledip, eksiklerim varsa onlar için de alışveriş yapıyorum" açıklamasında bulundu.