"EVLENECEĞİM İNSAN OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM"

Elmas, nikah sonrası yaptığı açıklada şunları söylemişti:

Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom'luluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım.