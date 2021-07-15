Rol gereği saçlarını kazıttı 0:00 / 0:00

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, acı kaybıyla Türkiye’yi yasa boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan ‘Demir Kadın Neslican’ filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı

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Yaşam öyküsüyle milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek. Tay'ın hafızalara kazınan "Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin" sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın yazdığı, yapımını CNS Production, K.A. Yapım ve Ceylan Yapım'ın üstlendiği 'Demir Kadın Neslican' adlı sinema filminin çekimleri başladı. Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak rolü gereği saçlarını kazıttı.

Film, Neslican’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak.

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği ‘Demir Kadın Neslican’ filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

Neslican Tay